O elevă de la Școala 11 Suceava, luată cu ambulanța din sala de examen la Evaluarea Națională. Nu va putea susține prima probă

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O candidată la Evaluarea Națională a fost preluată de ambulanță din incinta Școlii 11 Suceava, după ce i s-a făcut rău în timpul primei probe a examenului. Din nefericire, eleva nu va putea susține proba de astăzi.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanță Suceava, dr. Dan Teodorovici, fata a prezentat o stare lipotimică și un atac de panică pe fond de stres. Ea a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava pentru investigații medicale și tratament de specialitate.

Inspectorul școlar general al județului Suceava, Ciprian Anton, a precizat că incidentul s-a produs la aproximativ 20 de minute după începerea examenului. „A fost chemată imediat ambulanța, iar eleva a fost transportată la spital”, a declarat inspectorul.

Deși s-a solicitat rapid subiectul de rezervă pentru ca eleva să poată intra în examen de la ora 13:00, aceasta nu a putut părăsi unitatea spitalicească, rămânând sub supraveghere medicală.

„Din păcate, eleva nu va putea susține această probă”, a confirmat Ciprian Anton.