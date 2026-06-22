CSM Dorna Vatra Dornei, cinci medalii la Cupa București. Patru de aur și una de argint pentru sportivii dorneni

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Sportivii de la CSM Dorna Vatra Dornei au avut o evoluție remarcabilă la concursul național „Cupa București”, desfășurat în perioada 20-21 iunie 2026. Delegația dorneană s-a întors acasă cu cinci medalii: patru de aur și una de argint.

Potrivit profesorului-antrenor Cristian Prâsneac, rezultatele obținute sunt următoarele:

Prâsneac Alexandru – locul 2 în proba de 800 m, categoria Tineret (medalie de argint);

– locul 2 în proba de 800 m, categoria Tineret (medalie de argint); Zara Marius – locul 1 în proba de 1500 m și locul 1 în proba de 800 m, categoria Juniori 3 (două medalii de aur);

– locul 1 în proba de 1500 m și locul 1 în proba de 800 m, categoria Juniori 3 (două medalii de aur); Bodea Petru – locul 1 în proba de 1500 m și locul 1 în proba de 5000 m, categoria Juniori 1 (două medalii de aur).

Sportivii dorneni se află în plină perioadă de pregătire pentru sezonul de aer liber 2026. Antrenorul Cristian Prâsneac s-a arătat încrezător în potențialul lotului:

„În acest moment suntem în pragul de a acumula volum și cred că rezultatele obținute de sportivii mei în această perioadă de pregătire o să ne aducă medalii la Campionatele Naționale din aer liber 2026.”

Antrenorul a ținut să mulțumească partenerilor care susțin activitatea secției de atletism: Consiliul Local Vatra Dornei – finanțatorul principal, Dorna Medical, Apa Bucovina, Sala Sporturilor Poiana Stampei, Restaurant Autentik Vatra Dornei și ChiropracticMed.