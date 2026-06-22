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Orange a început lucrările de mutare a cablurilor aeriene în subteran pe strada Universității din Suceava


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Compania Orange a demarat lucrările de mutare a cablurilor de pe stâlpi în subteran pe strada Universității, acțiune care face parte din proiectul mai amplu de modernizare a infrastructurii urbane anunțat de Primăria Suceava.

Această măsură contribuie la eliberarea stâlpilor de cablurile aeriene și la îmbunătățirea aspectului estetic al zonei centrale a orașului. Lucrările se înscriu în strategia municipalității de a trece toate cablurile aeriene din Suceava în subteran, utilizând rețeaua existentă ce a aparținut fostei companii Romtelecom, acum gestionată de Orange.

Primarul Vasile Rîmbu anunțase în urmă cu un an în ședința din 30 iunie 2025 a Consiliului Local că toate cablurile aeriene vor fi mutate în subteran, subliniind că Suceava beneficiază de o rețea subterană bine dezvoltată. Edilul propusese ca municipalitatea să preia în concesiune această rețea și să o închirieze operatorilor de telecomunicații, recuperând astfel redevențe și generând venituri suplimentare pentru comunitate.

„Ani la rând, operatorii nu au plătit niciun leu pentru utilizarea spațiului public. A venit timpul pentru o atitudine corectă și legală”, declarase atunci primarul Rîmbu.


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