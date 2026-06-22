Accident rutier la Vama: Motociclist rănit, transportat la spital

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Un accident rutier s-a produs luni, 22 iunie 2026, la Vama, între un autoturism și o motocicletă.

În urma impactului, motociclistul a suferit un traumatism toracic și un traumatism de bazin. Acesta a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru investigații medicale suplimentare și tratament de specialitate.

Informațiile au fost confirmate de dr. Dan Teodorovici, purtătorul de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanță Suceava.

Polițiștii au efectuat cercetări la fața locului pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului și împrejurările în care s-a produs coliziunea.