Cetatea 1932 Suceava a început pregătirile pentru primul sezon în Liga a II-a



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Echipa Cetatea 1932 Suceava s-a reunit astăzi, luni, 22 iunie 2026, pe Stadionul Areni, pentru primul antrenament al verii. Nou-promovata în Liga a II-a pornește cu încredere spre un nou capitol al istoriei sale, după un play-off de vis încheiat cu opt victorii din opt partide.

La reunirea lotului au fost prezenți atât jucătorii care au contribuit la promovare în sezonul precedent, cât și noile achiziții ale clubului. Sub comanda staff-ului tehnic condus de antrenorul principal Petre Grigoraș, s-au aflat pe teren: Ruben Sumanariu, Gabriel Răducan, Cătălin Golofca, Răzvan Gorovei, Ciprian Perju, Gabriel David, Cătălin Grosu, Stephane Ferhaoui, Alexandru Zaharia, Juan Pătrașcu, Șerban Nițu, Vlăduț Cimbru, Ilie Marian, Bogdan Grosu, Alexandru Dohotariu, Alexandru Anton, Andrei Buceac, Cosmin Tucaliuc, Ruslan Chelari, Marian Drăghiceanu, Ștefan Petraru, Marius Codreanu, Mario Bai, Păunel Apetri, Gheorghe Cârpă, Alin Ciobanu, Kayondo Mahrez și Salvadore Ribaud.

Antrenorul Petre Grigoraș a vorbit la primul antrenament despre provocările noului sezon:

„Starea de spirit este bună, venim după o promovare frumoasă. Acum nu avem stres, emoții. Viața merge înainte, Liga a II-a e cu totul și cu totul altceva. Va trebui să fim mai pretențioși cu alegerile pe care le facem, să aducem jucători care vor să facă performanță, pentru că nu vrem să fim simpli trecători prin Liga a II-a. Sunt convins că va fi o competiție mult, mult mai dificilă. Vrem să implementăm o filosofie de luptători, pentru că acestea vor trebui să ne caracterizeze: munca și disciplina.”

Tehnicianul a anunțat că în următoarele două săptămâni echipa se va antrena la Suceava, perioadă în care se va definitiva lotul. Vor avea loc și câteva jocuri de verificare, printre care unul cu juniorii de la LPS și un amical cu Reșița. Pe 6 iulie, Cetatea va pleca într-un cantonament centralizat de 10-12 zile la Putna.

„Sper ca până la plecarea în cantonament să avem structura completă a lotului. Să sperăm că vom fi sănătoși, pentru că vom avea nevoie de forță, de muncă multă și de efort intens, pentru ca, la 1 august, când vom juca primul meci, să fim pregătiți”, a mai spus Petre Grigoraș.