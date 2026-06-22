Un bărbat beat s-a rănit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică la Fălticeni

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Un bărbat a suferit leziuni corporale după ce a căzut de pe o trotinetă electrică pe strada Dimitrie Leonida din municipiul Fălticeni.

lying electric scooter for sharing on the wet ground at cloudy weather in Bucharest, Romania

Evenimentul s-a produs duminică, 21 iunie 2026, în jurul orei 9:22.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a pierdut echilibrul pe fondul consumului de alcool și s-a dezechilibrat, căzând pe partea carosabilă.

În urma impactului, acesta a suferit multiple contuzii și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni, unde a primit îngrijiri medicale. Diagnosticul inițial a fost „policontuzionat”.

Testarea cu aparatul etilometru a indicat o concentrație de 1,65 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost sancționat contravențional conform OUG 195/2002 cu amendă în cuantum de 2.430 lei.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni au întocmit dosar de cercetare și recomandă tuturor utilizatorilor de trotinete electrice să respecte regulile de circulație și să evite consumul de alcool înainte de a se urca la volan.