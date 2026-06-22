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Bărbat dus la spital cu răni după ce a căzut de la o înălțime de 3 metri când culegea vișine la Călugăreni


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Un bărbat a suferit un traumatism cranio-cerebral după ce a căzut de la înălțime, duminică, 21 iunie 2026, în timp ce culegea vișine în localitatea Călugăreni.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, bărbatul s-a urcat pe o scară într-un vișin, s-a dezechilibrat și a căzut, lovindu-se cu capul de o alee din beton. Acesta prezenta o echimoză în partea din spate a capului.

Un echipaj medical de la Serviciul de Ambulanță Județean Suceava s-a deplasat la fața locului și l-a transportat pe bărbat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava. Diagnosticul prezumtiv a fost „TCC prin cădere de la înălțime (aproximativ 3 metri)”.

Bărbatul a declarat polițiștilor că nu dorește să depună plângere prealabilă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Adâncata au întocmit proces-verbal de constatare.


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