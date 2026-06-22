Accident rutier la Râșca: Un șofer băut a lovit o mașină staționată și un stâlp de electricitate

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Un accident rutier s-a produs duminică seară, 21 iunie 2026, în jurul orei 23:50, pe DJ 155A, pe raza comunei Râșca.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, un șofer aflat sub influența alcoolului, care conducea un autoturism Ford din direcția Slătioara către Bogdănești, a pierdut controlul direcției într-o curbă la stânga, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un autoturism VW Polo staționat pe partea dreaptă, în afara părții carosabile. În urma impactului, Fordul a fost proiectat într-un stâlp de electricitate aparținând Delgaz Grid, iar VW Polo a fost împins în gardul unei locuințe.

Conducătorul auto a suferit excoriații la nivelul scalpului temporal-parietal drept și a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni pentru îngrijiri medicale. Testarea cu aparatul etilometru a indicat o concentrație de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.