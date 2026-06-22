Șofer, în pragul comei alcoolice depistat la volan pe DJ 175 în Fundu Moldovei

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Polițiștii din cadrul Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta au depistat, sâmbătă seară, 21 iunie 2026, un șofer care circula sub influența alcoolului pe DJ 175.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 21:25, pe raza comunei Fundu Moldovei, la km 3+200. Un autoturism VW Passat, care circula dinspre Pojorâta spre Breaza, a fost oprit pentru control. La vederea polițiștilor, conducătorul a oprit brusc și a încercat inițial să coboare din vehicul.

Șoferul, un bărbat de 50 de ani din comuna Fundu Moldovei, a prezentat documentele mașinii, dar a fost identificat în baza de date. Verificările au relevat că autoturismul nu avea poliță RCA valabilă, motiv pentru care vehiculul a fost imobilizat.

Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o concentrație de 1,66 mg/l alcool pur în aerul expirat ceea ce ar corespunde unei alcoolemii de 3,4 g/L în sânge, respectiv de intoxicație severă cu risc vital.

Bărbatul a fost de acord cu prelevarea mostrelor biologice de sânge la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută și pedepsită de art. 336 alin. 1 din Codul Penal.