Poliția Suceava: Cea mai mare notă pentru copilul tău este să fii alături de el! Niciun examen nu merită un copil pierdut!

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În perioada următoare, numeroși elevi vor susține Evaluarea Națională și Examenul Național de Bacalaureat. Sunt zile cu emoții, așteptări și multe speranțe, nu doar pentru copii, ci și pentru părinți arată Inspectoratul de Poliție Județean Suceava care anunță că se alătură campaniei de informare și conștientizare inițiate de Ministerul Afacerilor Interne: „Cea mai mare notă pentru copilul tău este să fii alături de el! Niciun examen nu merită un copil pierdut!”, un demers care pune accent pe ceea ce contează cu adevărat în această perioadă: sprijinul, încrederea și echilibrul emoțional al copiilor.

„Ne dorim cu toții ce este mai bun pentru copiii noștri. Este firesc să ne bucurăm de reușitele lor și să le dorim rezultate cât mai bune. Totuși, este important să nu uităm că nicio notă nu definește valoarea unui copil și nici viitorul său. Uneori, presiunea excesivă, teama de eșec sau sentimentul că trebuie să răspundă unor așteptări foarte mari pot fi mai greu de gestionat decât examenul în sine”, a transmis sursa citată.

Totodată, Poliția Județeană Suceava subliniază că în această perioadă, specialiștii recomandă părinților să ofere susținere, nu presiune.

„În locul reproșurilor sau al comparațiilor, copiii au nevoie să audă că sunt apreciați pentru efortul depus, că sunt iubiți indiferent de rezultat și că familia rămâne un loc sigur în care vor găsi întotdeauna înțelegere și sprijin. De asemenea, este important ca părinții să fie atenți la schimbările de comportament care pot indica o stare de suferință emoțională: retragere, tristețe accentuată, anxietate, lipsa apetitului, tulburări de somn sau afirmații prin care copilul își minimizează propria valoare. În astfel de situații, dialogul, răbdarea și, atunci când este necesar, sprijinul specializat pot face diferența”, se mai arată în comunicat.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, alături de efectivele celorlalte structuri ale M.A.I. din județul Suceava vor desfășura activități de informare și vor distribui materiale preventive, adresându-se atât elevilor, cât și părinților, pentru a promova un climat bazat pe încredere, comunicare și sprijin reciproc.

Astfel, luni dimineață polițiștii suceveni, alături de jandarmi din cadrul IJJ Suceava și de lucrători ISU Suceava, au desfășurat activități de consiliere, fiind distribuite peste 200 de materiale de informare.

„Reamintim tuturor părinților că, după examen, prima întrebare nu trebuie să fie „Ce notă crezi că ai luat?”, ci „Cum te simți?”. Uneori, copiii au nevoie mai întâi să fie ascultați. Succesul unui copil nu se măsoară doar în note. Se construiește prin timpul petrecut împreună, prin încrederea oferită și prin siguranța că, indiferent de rezultat, are pe cineva alături. Fiți prezenți! Fiți implicați! Fiți aproape de copiii voștri!”, a transmis Poliția Județeană Suceava.

Mai multe informații și materialele campaniei pot fi consultate pe : https://www.mai.gov.ro/campanii-media/