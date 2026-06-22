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Accidentul în care un motociclist a fost rănit la Vama: Șoferul unui Audi nu a acordat prioritate


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Un accident rutier s-a produs luni, 22 iunie 2026, în jurul orei 9:55, la intersecția dintre DN 17 și DJ 176 din localitatea Vama.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, un conducător auto de 45 de ani din comuna Vama, care circula cu un autoturism Audi pe strada Victoriei, a pătruns în intersecție fără să acorde prioritate de trecere unui motociclist de 61 de ani, din județul Sibiu. Acesta se deplasa pe DN 17 spre Gura Humorului.

În urma coliziunii, motociclistul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc. Diagnosticul medical a fost „contuzionat prin accident rutier, TCC ușor, contuzie umăr stâng”.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.


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