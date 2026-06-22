Evaluarea Națională 2026: Proba de Limba și Literatura Română s-a desfășurat fără incidente majore în județul Suceava

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Luni, 22 iunie 2026, s-a desfășurat prima probă scrisă a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a – Limba și Literatura Română. În județul Suceava, examenul a avut loc în 148 de centre de examen.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, la această probă s-au înscris 6193 de candidați. Dintre aceștia, 220 au fost absenți, fiind predate spre evaluare 5973 de lucrări.

Pentru 56 de elevi cu cerințe educaționale speciale (deficiențe de vedere, de auz sau tulburări de neurodezvoltare) au fost adaptate condițiile de examen, în conformitate cu procedurile Ministerului Educației.

Un incident medical a fost înregistrat la Școala Gimnazială „M. Costin” Suceava, unde o elevă a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la Spitalul Județean Suceava. Deși comisia județeană a solicitat subiectul de rezervă pentru ora 13:00, eleva nu a putut susține proba din cauza investigațiilor medicale în curs.

Subiectele și baremele de corectare sunt disponibile pe site-ul www.subiecte.edu.ro începând cu ora 15:00 în fiecare zi de examen.

Evaluarea lucrărilor se realizează online, pe platforma digitalizată a Ministerului Educației. La procesul de evaluare participă 190 de profesori evaluatori din județul Suceava pentru disciplina Limba și Literatura Română.

Proba scrisă la Matematică este programată miercuri, 24 iunie 2026.