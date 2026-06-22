Schimbă ritmul săptămânii: marțea cumperi inteligent și te bucuri de beneficii la Iulius Mall

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Unele zile trec fără să le observi. Altele îți oferă motive să ieși din casă, să te întâlnești cu prietenii, să mergi la film sau să te bucuri de meniul tău preferat. La Iulius Mall Suceava, marțea este ziua care îți oferă mai mult din experiențele care îți plac: oferte 1+1 în food court, cinema la preț special și recompense la cumpărături.

De la pauza de prânz și cafeaua cu prietenii, până la sesiunea de shopping sau filmul de seară, marțea te bucuri de beneficii la Iulius Mall Suceava. Pe 23 iunie, la Mado, shaorma de pui la lipie este disponibilă la oferta 1+1 gratuit, iar la Noir poți primi încă o băutură Flat White, Cappuccino, Latte, Americano, Long Black, Espresso sau Espresso Dublu gratuită dacă ai cumpărat una deja. La Auchan, pe baza cardului de fidelitate, orice sandwich vine la pachet cu o cafea gratuită.

Pentru iubitorii bucătăriei asiatice, Manay oferă reducere de 50% la preparatele Vită picantă, Vită Manay, salată de alge de mare, salată de urechi de lemn, salată de castraveți, salată de varză și salată de țelină. La :yumm, toate sortimentele de roll intră în oferta 1+1 gratuit.

Marțea vine cu mai multe motive să ieși din casă. La Cinema City, biletele pentru filmele 2D costă doar 19,99 lei, iar programul zilei de 23 iunie aduce opțiuni pentru toate vârstele: de la acțiune până la animații pentru cei mici. „Misiune la limită”, filmul care urmărește o echipă de agenți secreţi de elită care acționează din umbră, poate fi văzut de la 15:10, 17:30, 19:45 sau 22:00. Pentru o activitate de familie, poți alege să mergi alături de copii la „Povestea jucăriilor 5″, care rulează marțea aceasta de la 12:00 și 20:00.

Utilizatorii aplicației Fidelity beneficiază marțea de puncte duble pentru bonurile încărcate, iar cumpărăturile de minimum 300 de lei îți sunt recompensate cu un cec cadou de 50 de lei.

Până la finalul anului, marțea rămâne ziua în care primești mai mult la Iulius Mall Suceava!