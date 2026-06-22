Echipa de robotică „Royal Engineers” de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, performanță internațională de excepție- Locul I – Sustain Award la competiția Michiana Premier Event din SUA

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Echipa de robotică Royal Engineers (20936) a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut o performanță remarcabilă la competiția Michiana Premier Event, desfășurată în South Bend, Indiana, Statele Unite ale Americii.

Tinerii suceveni s-au întors acasă cu Locul I – Sustain Award, o distincție prestigioasă care recunoaște nu doar performanța tehnică, ci și capacitatea echipei de a construi un program educațional durabil, cu impact pe termen lung în comunitate. Categoria SUSTAIN premiază leadership-ul, colaborarea, atragerea de resurse și implicarea socială care asigură continuitatea proiectelor și inspirarea generațiilor viitoare.

Competiția a reunit 96 de echipe de robotică din întreaga lume, reprezentând o adevărată arenă internațională a inovației și creativității tehnice. Echipa Royal Engineers s-a clasat pe locul 11 în faza de calificări, reușind astfel să se califice în playoff alături de echipe puternice din SUA.

„Această experiență internațională nu ar fi fost posibilă fără sprijinul extraordinar al părinților, profesorilor, mentorilor, partenerilor și sponsorilor. Le mulțumim din suflet pentru încrederea acordată!”, au transmis membrii echipei.

Echipa Royal Engineers este formată din: Casian Haidoaie, Stefan Doroftei, Irina Vîntu, Mara Aiftodoaie, Anastasia Grosu, Anastasia Gradinariu, Răzvan Loghin, Stefan Gheață, Robert Aparaschivei, Stefan Niță, Theodor Țăran, Iustin Țibu, Gruia Sofian, Matei Dranca, Mihai Raicu, Tudor Aparaschivei, Alexandru Pustiu și Tudor Vizitiu.