Vreme călduroasă și instabilitate atmosferică în majoritatea regiunilor. Cod galben de averse torențiale în zona de munte a județului Suceava

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și o atenționare Cod Galben valabile începând de astăzi, anunțând temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat, însoțite de perioade de instabilitate atmosferică puternică în anumite zone ale țării.

Potrivit meteorologilor, marți, 23 iunie, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, cu un disconfort termic ridicat, mai ales în zonele de câmpie din vestul, nord-vestul, sudul și sud-estul României.

Temperaturile maxime vor oscila între 24 și 34 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în nord-vest și sud, iar cele mai scăzute în depresiuni și în zonele cu instabilitate accentuată.

ANM precizează că vremea călduroasă și disconfortul termic se vor menține și în perioada imediat următoare.

Cod Galben de instabilitate atmosferică

În intervalul 23 iunie, ora 10 – 21, în Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei, precum și în zona montană se vor manifesta perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Acestea vor include:averse torențiale;descărcări electrice frecvente;intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h;vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1-4 cm) pe arii restrânse.

Cantitățile de precipitații vor fi însemnate: local 15-25 l/mp în intervale scurte de 1-3 ore, iar pe arii restrânse se pot acumula peste 40-50 l/mp.