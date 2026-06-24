Trei ambulanțe noi, echipate la standarde moderne, intră în dotarea Substației de Ambulanță Fălticeni

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Substația de Ambulanță Fălticeni, una dintre cele mai importante din județul Suceava, a primit miercuri trei autosanitare noi, dotate cu aparatură de ultimă generație. Vehiculele vor deservi cei aproape 160.000 de locuitori din zonă și vor contribui la creșterea calității intervențiilor medicale de urgență.

La invitația primarului Cătălin Coman și a conducerii Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a participat la sfințirea celor trei ambulanțe: două de tip B2, cu tracțiune integrală, și una de tip C2 – un adevărat spital mobil pentru urgențe majore.

„M-am bucurat să îi cunosc pe o bună parte dintre cei peste 40 de angajați ai substației și să le mulțumesc, în numele sucevenilor, pentru munca lor, pentru nopțile nedormite, pentru intervențiile făcute pe orice vreme și pentru calmul cu care sunt lângă oameni în cele mai grele momente”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Președintele CJ Suceava a subliniat importanța strategică a Substației Fălticeni, care, alături de Stația Suceava, asigură linie de gardă cu medic, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Ambulanțele de la Fălticeni acoperă și localități aflate la 40-45 de kilometri distanță, ceea ce face ca noile dotări să aibă un impact semnificativ asupra timpilor de răspuns în caz de urgență.

Cu ocazia evenimentului, Gheorghe Șoldan a anunțat și viitoarele măsuri de sprijin pentru serviciul de ambulanță din zonă:

„Le-am promis celor prezenți că, împreună cu primarul Cătălin Coman, vom moderniza sediul substației. Voi insista, de asemenea, la Guvern pentru deblocarea memorandumului care să permită angajarea de personal suplimentar. Ambulanțierii au nevoie de sprijin.”

La final, președintele Consiliului Județean le-a transmis angajaților un mesaj de apreciere și speranță: „Le doresc cât mai puține intervenții grele. Și cât mai puțini kilometri cu noile ambulanțe. Dar atunci când va fi nevoie de ele, să ajungă la timp și să salveze vieți. E cea mai nobilă misiune pe care o pot avea.”

Noile ambulanțe reprezintă o investiție importantă în sistemul medical de urgență din județul Suceava și vin să completeze eforturile constante ale autorităților locale și județene de a îmbunătăți infrastructura sanitară și condițiile de lucru ale personalului medical.