Polițiștii de frontieră suceveni au descoperit trei autoturisme căutate în străinătate, în valoare de peste 470.000 de lei

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Polițiștii de Frontieră din județul Suceava au descoperit, în doar două zile, trei autoturisme căutate de autoritățile din străinătate, în valoare totală de peste 470.000 de lei.

Potrivit STPF Suceava, primele două autoturisme au fost identificate luni, 22 iunie, pe raza localității Solca. Este vorba despre două vehicule înmatriculate în Polonia, conduse de doi bărbați din județul Suceava, în vârstă de 24 și, respectiv, 32 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că ambele autoturisme sunt căutate de autoritățile poloneze. Valoarea celor două mașini este estimată la aproximativ 340.000 de lei.

A doua zi, marți, 23 iunie, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, polițiștii de frontieră au oprit un cetățean român de 34 de ani care tracta, pe o platformă, un autoturism înmatriculat în Ungaria. La verificări s-a constatat că seria motorului și a cutiei de viteze nu corespund cu cele ale caroseriei, iar autoturismul este căutat de autoritățile italiene în vederea confiscării. Valoarea vehiculului depășește 131.000 de lei.

Toate cele trei autoturisme au fost indisponibilizate, iar cele trei persoane depistate sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

Acțiunile au fost desfășurate în cadrul activităților de combatere a traficului internațional de autovehicule furate.