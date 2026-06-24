Cupa Vicovu de Sus ajunge la ediția a IV-a: Șahul continuă să unească generațiile județul Suceava

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Vineri, 10 iulie 2026, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus va găzdui cea de-a patra ediție a turneului de șah rapid „Cupa Vicovu de Sus”. Evenimentul a devenit, în doar câțiva ani, o tradiție apreciată pe harta șahului sucevean, demonstrând că pasiunea pentru acest sport poate crește frumos chiar și în comunitățile mai mici.

Organizat prin parteneriatul dintre Primăria Orașului Vicovu de Sus, Liceul Tehnologic „Ion Nistor”, Clubul Sportiv Gambit Huși, Clubul Sportiv Șah Suceava și alte cluburi partenere, turneul se înscrie în Programul Național „Educație prin Șah” al Federației Române de Șah. Acesta reprezintă un spațiu de întâlnire între generații, unde copii, tineri, sportivi legitimați, antrenori, arbitri și părinți se reunesc în jurul celor 64 de pătrate, promovând educația, disciplina și dezvoltarea caracterului.

„Cupa Vicovu de Sus” nu este doar o competiție, ci și un prilej de bucurie și incluziune. Turneul este structurat pe trei secțiuni distincte, pentru a oferi șanse echitabile tuturor participanților:

Open A – pentru jucătorii de peste 14 ani sau cu clasament CIV/ELO peste 1500 (omologat FIDE, maxim 75 de participanți);

– pentru jucătorii de peste 14 ani sau cu clasament CIV/ELO peste 1500 (omologat FIDE, maxim 75 de participanți); Open B – destinat copiilor sub 14 ani sau cu CIV/ELO sub 1500 (omologat FIDE, maxim 75 de locuri);

– destinat copiilor sub 14 ani sau cu CIV/ELO sub 1500 (omologat FIDE, maxim 75 de locuri); Open C – pentru copiii sub 14 ani nelegitimați din județul Suceava și de la cluburile partenere (maxim 25 de locuri), oferindu-le o primă experiență competitivă autentică.

Fiecare categorie va disputa 6 runde de șah rapid. Câștigătorii vor fi recompensați cu cupe, medalii și diplome, iar toți participanții vor beneficia de o surpriză plăcută: pizza, apă și înghețată oferite de organizatori.

Detalii practice pentru participanți Ședința tehnică este programată vineri, 10 iulie, la ora 10:00. Înscrierile sunt deschise până joi, 9 iulie 2026, ora 12:00, prin WhatsApp, la arbitrii turneului:

Ursan Cornel Marius – 0767 802 543

Costea Ciprian – 0744 786 929

La înscriere se vor transmite: numele și prenumele, categoria (Open A/B/C), anul nașterii și clubul sau localitatea de proveniență. Toți sportivii trebuie să aibă asupra lor actul de identitate (în original sau copie). Legitimarea poate fi realizată și direct la fața locului.

Ediția a IV-a a Cupei Vicovu de Sus reafirmă puterea comunității locale de a construi evenimente durabile, cu atmosferă caldă și competiție corectă. Organizatorii lansează o invitație deschisă tuturor iubitorilor de șah: „Hai la șah! Hai la Vicovu de Sus!”

Evenimentul promite să fie nu doar o competiție sportivă, ci și o sărbătoare a valorilor pe care șahul le cultivă de secole: concentrare, respect și bucuria de a juca împreună.