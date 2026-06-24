Managerul SAJ Suceava, Mihaela Ianovici după dotarea substației Fălticeni cu trei ambulanțe moderne: Reprezintă un important progres în capacitatea de răspuns la cele mai grave urgențe medicale

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Trei ambulanțe noi au intrat în dotarea Substației de Ambulanță Fălticeni, consolidând capacitatea Serviciului Județean de Ambulanță Suceava de a interveni rapid și eficient în sprijinul celor aproape 160.000 de locuitori din zonă. Evenimentul de inaugurare a avut loc astăzi și marchează o modernizare semnificativă a parcului auto al substației.

„Acest moment reprezintă mai mult decât o simplă completare a parcului auto. El simbolizează grija față de sănătatea oamenilor, responsabilitatea față de comunitate și preocuparea permanentă pentru creșterea calității serviciilor medicale de urgență oferite cetățenilor”, a declarat managerul SAJ Suceava, Mihaela Ianovici.

Cele două autosanitare Volkswagen Crafter de tip B2, cu tracțiune integrală, sunt special concepute pentru a face față provocărilor specifice județului, asigurând deplasarea rapidă și sigură în zonele greu accesibile. Acestea vin echipate cu tehnologie medicală de ultimă generație, printre care sisteme automate de resuscitare cardio-pulmonară – o premieră în județul Suceava – și un sistem video de telemedicină care permite transmiterea în timp real a datelor medicale către specialiști, oferind suport medical complex încă din timpul intervenției.

Un rol esențial în gestionarea urgențelor majore îl va avea ambulanța de tip C2, considerată un adevărat spital mobil. Dotată cu ventilator mecanic, defibrilator modern, echipamente avansate de monitorizare și un sistem ECHO FAST portabil, aceasta permite evaluarea rapidă a pacienților politraumatizați, identificarea hemoragiilor interne și instituirea imediată a măsurilor salvatoare de viață.

„Prin dotările sale, ambulanța de tip C2 reprezintă un important progres în capacitatea de răspuns a Serviciului Județean de Ambulanță Suceava la cele mai grave urgențe medicale”, a subliniat managerul Mihaela Ianovici.

Evenimentul a prilejuit și momente de recunoștință față de partenerii instituționali. Managerul SAJ Suceava a mulțumit președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, pentru prezența sa și pentru sprijinul constant acordat de instituția pe care o conduce.

„Prezența dumneavoastră la acest eveniment confirmă încă o dată preocuparea constantă și interesul deosebit pe care Consiliul Județean Suceava îl manifestă față de sistemul medical județean și față de serviciile medicale de urgență”, a afirmat Mihaela Ianovici.

De asemenea, un cuvânt de apreciere a fost adresat primarului Municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, pentru deschiderea și implicarea sa de-a lungul timpului în dezvoltarea Substației de Ambulanță Fălticeni. Mulțumiri au fost transmise și Comitetului Director al SAJ Suceava, precum și întregului colectiv al substației, pentru profesionalismul și devotamentul demonstrat zi de zi.

„Se spune că adevărata valoare a unei comunități se vede în felul în care își protejează oamenii în cele mai grele momente. Astăzi facem încă un pas înainte în această misiune. Poate că peste ani nimeni nu își va aminti numărul acestor ambulanțe sau data acestei inaugurări, dar vor exista oameni care își vor aminti că, într-o zi grea, cineva a ajuns la timp”, a concluzionat managerul Mihaela Ianovici, citând totodată: „Nu există datorie mai înaltă decât aceea de a fi de folos semenilor noștri.”

Noile ambulanțe reprezintă o investiție concretă în salvarea de vieți și vin să întărească încrederea sucevenilor în sistemul de urgență județean.