Sporturi de iarnă în România: Cât costă schiul?



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



La noi, pârtiile prind viață odată cu primele ninsori serioase din decembrie și pot rămâne deschise până aproape de finalul lui martie, atunci când iarna ține. Avem peste douăsprezece destinații montane, de la domenii ample cu telegondolă până la pârtii micuțe, bune pentru o evadare de weekend. Diferențele de preț între ele sunt mari, iar costul real al unei ieșiri pe pârtie nu se rezumă doar la skipass.

Stațiunile care fac diferența

România nu se compară ca dimensiune cu domeniile alpine, dar pune la dispoziție câteva stațiuni serioase, cu instalații moderne și trasee atât pentru începători, cât și pentru schiori cu experiență. Fiecare are profilul ei, așa că decizia ține în mare măsură de buget, de distanța față de casă și de nivelul pe schiuri.

Poiana Brașov, cea mai completă opțiune

Niciun alt loc din România nu atrage atâția schiori precum Poiana Brașov. Stațiunea pornește de la 1.020 de metri, sub vârful Postăvaru, și adună aproape 24 de kilometri de trasee omologate, la care ajungi cu telegondola și cu telecabinele. Pârtia cea mai lungă trece de 4,7 kilometri, iar pentru cazare și mese ai cele mai multe variante din țară. În schimb, tot aici scoți cei mai mulți bani din buzunar.

Sinaia și Valea Prahovei

Sinaia atrage prin domeniul schiabil întins pe verticală, de la stațiune până la Cota 2000, și prin accesul ușor cu trenul direct din București. Predeal și Azuga completează Valea Prahovei cu pârtii mai scurte, bune pentru începători și pentru ieșiri rapide de o zi.

Straja și variantele accesibile

Dacă ții la buget, Straja iese în evidență. Stațiunea are peste zece instalații de transport pe cablu și un traseu continuu de aproape 8 kilometri, cel mai întins din țară. În aceeași categorie accesibilă ca preț intră și Cavnic ori Rânca, potrivite mai ales atunci când mergi cu copiii. Iar dacă vrei să îți extinzi momentele de divertisment de la cabană fără să cheltui în plus, poți profita de un bonus fără depunere precum hit n spin casino 25 euro, o oportunitate excelentă de a testa sloturi interactive și jocuri de masă. Această balanță promoțională îți permite să simți adrenalina din casino și să obții potențiale câștiguri, păstrând cheltuielile de vacanță la un nivel minim.

Cât plătești pentru o zi pe pârtie?

Skipass-ul rămâne cheltuiala de bază, iar aici se simte cel mai puternic distanța dintre o stațiune și alta. Tarifele de o zi pentru adulți variază destul de mult, iar ora la care ajungi sau ziua din săptămână pot schimba prețul.

Stațiune Skipass o zi (adult) Punct forte Poiana Brașov aproximativ 240 lei cel mai complet domeniu Sinaia aproximativ 210-230 lei acces cu trenul, verticală mare Azuga aproximativ 190 lei pârtii bune pentru începători Straja sub nivelul celor de mai sus cea mai lungă pârtie din țară

Așadar, cei care vor cele mai dotate domenii plătesc mai mult la Poiana Brașov și Sinaia, în timp ce stațiunile din Valea Jiului sau din Apuseni îți întind bugetul peste mai multe ore de schi.

Costurile la care nu te gândești de la început

Mulți schiori își fac bugetul doar pe baza skipass-ului și se trezesc cu o notă de plată mult mai mare. Pe lângă accesul pe pârtie, mai trebuie să iei în calcul câteva cheltuieli care se adună repede:

Închirierea echipamentului complet de schi sau snowboard, de regulă în jur de 50-60 de lei pe zi. Lecțiile cu un instructor, utile pentru începători, care pot trece de 1.000 de lei pentru un pachet de mai multe ore. Parcarea în stațiune, care în weekend se ocupă rapid și se plătește la oră sau la zi. Cazarea și mesele, partea cea mai consistentă dacă rămâi peste noapte. Transportul până la stațiune, fie cu mașina, fie cu trenul și autobuzul.

Tocmai aceste cheltuieli suplimentare fac ca o zi de schi în Poiana Brașov să coste, pentru o familie, mult mai mult decât pare la prima vedere. Un mod simplu de a economisi este să alegi transportul în comun, care în multe stațiuni te lasă chiar la baza pârtiei.

Cum alegi stațiunea potrivită pentru tine?

Un truc care te poate ajuta: dacă mergi în timpul săptămânii, prinzi deopotrivă tarife mai mici și pârtii mult mai libere decât în weekend. Multe stațiuni vând și abonamente de jumătate de zi sau de după-amiază, iar unele țin pârtiile deschise și seara, la lumina reflectoarelor. Aruncă un ochi pe camerele web ale stațiunii ca să vezi stratul de zăpadă în timp real, alege-ți ziua cu cap și pornește la munte cu un plan clar, nu pe nimereală.