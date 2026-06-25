Premieră în Bucovina: Țara Dornelor devine prima destinație montană „Plastic Smart” din regiune

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O coaliție formată din trei organizații neguvernamentale lansează un proiect ambițios de curățare, monitorizare și protejare a apelor din bazinul Bistriței Aurii. Inițiativa „Plastic Smart în Țara Dornelor – Izvor de verde, apă fără plastic” transformă microregiunea într-o pionieră a ecoturismului sustenabil din Bucovina.

Proiectul este coordonat de Asociația de Ecoturism Țara Dornelor (AETD), în parteneriat cu Asociația Vatra Dornei Tineret (VDT) și Asociația Pescarilor Sportivi „Aqua Crisius” din Oradea. Finanțarea nerambursabilă de 290.000 de lei provine din programul de granturi „Cu Apele Curate”, administrat de Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) și susținut de Lidl România.

Timp de 12 luni (15 mai 2026 – 15 mai 2027), proiectul va implica activ comunitățile din Cârlibaba, Ciocănești, Iacobeni, Vatra Dornei și Dorna Arini în reducerea deșeurilor plastice care poluează râul Bistrița Aurie, arie de importanță comunitară inclusă în rețeaua europeană Natura 2000.

Soluții practice și inovatoare Spre deosebire de acțiunile clasice de igienizare, inițiativa propune măsuri concrete de infrastructură, educație și reglementare locală:

5 „Izvoare de verde” (Refill Points) : cinci izvoare din localitățile partenere vor fi modernizate, semnalizate și echipate cu coșuri de colectare selectivă, oferind o alternativă sustenabilă la apa îmbuteliată în PET-uri.

: cinci izvoare din localitățile partenere vor fi modernizate, semnalizate și echipate cu coșuri de colectare selectivă, oferind o alternativă sustenabilă la apa îmbuteliată în PET-uri. „Bistrița sub lupă” : liceenii voluntari din cadrul Asociației Vatra Dornei Tineret vor monitoriza calitatea apei în 8 puncte fixe timp de 4 luni, folosind kituri specializate.

: liceenii voluntari din cadrul Asociației Vatra Dornei Tineret vor monitoriza calitatea apei în 8 puncte fixe timp de 4 luni, folosind kituri specializate. Protocolul „Evenimente fără plastic” : cel puțin trei primării vor adopta reguli stricte pentru reducerea plasticului de unică folosință la manifestările locale. Proiectul va furniza un kit de veselă și căni reutilizabile pentru organizatori.

: cel puțin trei primării vor adopta reguli stricte pentru reducerea plasticului de unică folosință la manifestările locale. Proiectul va furniza un kit de veselă și căni reutilizabile pentru organizatori. Modelul „Piatra Stănoaiei”: reamenajarea completă a unei porțiuni de mal degradat, transformată într-un spațiu model de relaxare și responsabilitate ecologică.

Educație și implicare comunitară Peste 400 de elevi și tineri vor deveni „Plastic Watchers” prin ateliere interactive în școli, acțiuni de igienizare și ieșiri educative cu barca pe Bistrița. Un film de conștientizare realizat în parteneriat cu Aqua Crisius va completa eforturile de educare publică.

„Țara Dornelor este singura destinație de ecoturism certificată din Bucovina, iar acest statut ne obligă să fim pionieri. Poluarea cu plastic nu este doar o problemă de estetică, care impactează oaspeții, ci o amenințare la adresa biodiversității și a sănătății noastre. Prin acest proiect, aducem la aceeași masă autoritățile, pensiunile, școlile și tinerii pentru a demonstra că o destinație montană poate funcționa și fără plastic de unică folosință”, a declarat Monica David, coordonator de proiect din partea Asociației de Ecoturism Țara Dornelor (AETD).

La finalul implementării, minimum 10 pensiuni, școli și instituții locale vor deveni „Plastic Smart Units”, iar microregiunea va celebra rezultatele în cadrul evenimentului public „Ziua apelor curate din Țara Dornelor”.