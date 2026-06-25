Primarul orașului Lansing (SUA) întărește legăturile de prietenie cu municipiul Suceava

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O delegație importantă din Statele Unite ale Americii se află în aceste zile în vizită oficială în municipiul Suceava, consolidând relațiile de cooperare dintre cele două comunități.

Din delegație fac parte Andy Schor, primarul orașului Lansing – capitala statului Michigan, însoțit de soția sa, Erin, Consulul Onorific al României în Michigan, Nicolae Ianoș, alături de soția sa, Irene, precum și Marcel Șomfelean, fondatorul și președintele ROMOTANA – Asociația Transportatorilor Români și Moldoveni din America.

Vizita reprezintă un nou pas important în dezvoltarea parteneriatului dintre Suceava și Lansing, deschizând perspective promițătoare pentru colaborări viitoare în mai multe domenii esențiale: economic (schimburi comerciale și oportunități de afaceri), educațional și cultural (proiecte comune și punți de legătură între comunități), dar și comunitar, prin sprijinirea și conectarea diasporei românești din SUA cu realitățile locale.

În cadrul întâlnirii oficiale, primarul municipiului Suceava i-a înmânat omologului american, Andy Schor, o plachetă onorifică, în semn de apreciere pentru buna colaborare și pentru angajamentul ferm în dezvoltarea relațiilor bilaterale.

Această distincție simbolizează respectul reciproc și dorința comună de a transforma parteneriatul dintre cele două orașe într-un pilon solid de dezvoltare pe termen lung, în beneficiul ambelor comunități.