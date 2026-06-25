EUROFEDOP susține acțiunile SindFISC împotriva reducerilor salariale din sistemul financiar-fiscal

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Federația Europeană a Personalului din Serviciile Publice (EUROFEDOP), organizație ce reunește sindicatele din serviciile publice la nivel european, și-a exprimat oficial solidaritatea cu Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC în contextul protestelor împotriva proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Într-o scrisoare oficială semnată de Dr. Norbert Schnedl, Președinte EUROFEDOP, și Bert Van Caelenberg, Secretar General, federația atrage atenția asupra rolului esențial al angajaților din sistemul financiar-fiscal pentru buna funcționare a statului român. Colectarea taxelor și impozitelor, gestionarea resurselor publice și aplicarea legislației fiscale și vamale reprezintă responsabilități majore ce implică profesionalism, integritate și asumarea de riscuri suplimentare.

EUROFEDOP avertizează că actualul proiect de lege ar duce la reduceri substanțiale ale veniturilor acestor angajați și își exprimă susținerea fermă față de principalele revendicări ale SindFISC:

înființarea unei grile salariale separate pentru profesioniștii din domeniul financiar-fiscal;

recunoașterea specificului muncii desfășurate în acest sistem;

adoptarea unei legislații care să stabilească statutul profesional al categoriei.

Consiliul EUROFEDOP a votat în unanimitate susținerea acțiunii sindicale a SindFISC. Rezultatele demersurilor vor fi discutate la următorul Comitet Executiv al federației, unde vor fi analizate eventuale măsuri suplimentare de sprijin la nivel european.

Nicolae-Liviu Toader, președinte SindFISC, a declarat: „Susținerea primită din partea EUROFEDOP confirmă, la nivel european, ceea ce noi afirmăm de mult timp acasă: angajații din sistemul financiar-fiscal sunt un pilon esențial al statului român și merită o recunoaștere reală, prin salarizare corectă și printr-un statut profesional clar. Nu vom renunța la aceste demersuri până când drepturile colegilor noștri vor fi respectate.”

Acțiunile SindFISC atrag atenția asupra necesității unei abordări echitabile și diferențiate în ceea ce privește salarizarea personalului din domenii cu responsabilități sporite, precum cel financiar-fiscal, esențial pentru stabilitatea economică a României.