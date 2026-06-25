Val de căldură și caniculă în toată țara. Cod Galben de disconfort termic pentru județul Suceava

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță un val de căldură persistent și intens care se va extinde și se va accentua în toate regiunile țării în intervalul 25 – 29 iunie 2026. Fenomenul va aduce temperaturi ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, cu valori ale indicelui temperatură-umezeală (ITU) ce vor depăși pragul critic de 80 de unități.

Potrivit informării meteorologice, valul de căldură se va manifesta treptat:

Vineri, 26 iunie, caniculă în vest și nord-vest;

Sâmbătă, 27 iunie, și în centru și sud;

Duminică, 28 iunie, în întreaga țară.

Temperaturile maxime vor atinge, în general, valori cuprinse între 30 și 39 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori așteptate în Câmpia de Vest. Nopțile tropicale vor fi prezente local, cu minime între 14 și 25 de grade, în special în nopțile de sâmbătă spre duminică și duminică spre luni. Valul de căldură se va menține până în primele zile ale lunii iulie.

Cod Galben de caniculă

Pentru ziua de vineri, 26 iunie, între orele 12:00 și 21:00, este în vigoare un Cod Galben de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Fenomenele vor afecta Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul Banatului și local Transilvania. Maximele termice se vor situa între 30 și 34 de grade, iar indicele ITU va depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal.

Meteorologii avertizează că valul de căldură persistă și în primele zile ale lunii iulie.