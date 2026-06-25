Proiect major de reabilitare a Curții Domnești din Suceava cu finanțare europeană



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a inițiat un proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare Curtea Domnească din Municipiul Suceava”, cod SMIS 355755, care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Proiectul a fost depus în octombrie 2025 și vizează reabilitarea, consolidarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a ruinelor istorice din situl Curții Domnești, transformându-le într-un parc arheologic modern. Obiectivele principale includ salvarea și promovarea identității medievale a orașului, reabilitarea zonei verzi adiacente cu facilități de recreere și reintegrarea ansamblului în circuitele turistice urbane.

Contractul de finanțare nr. 1010 a fost semnat pe 20 mai 2026 (cu data de referință 25.05.2026) cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Valoarea totală a proiectului este de 31.374.312,52 lei, din care 30.746.826,24 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, iar contribuția proprie a Municipiului Suceava este de 627.486,28 lei (2% din cheltuielile eligibile). Durata de implementare este de 22 de luni de la semnarea contractului.

Prin acest demers, Municipalitatea Suceava urmărește nu doar conservarea patrimoniului istoric, ci și crearea unui spațiu public atractiv, cu funcțiuni recreative și turistice, care să pună în valoare atât monumentul principal, cât și istoria zonei comerciale medievale a orașului.

Proiectul de hotărâre va fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Suceava.