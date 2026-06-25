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Taxă de staționare pentru taxiuri în Suceava: Primarul Vasile Rîmbu propune modificarea Regulamentului de transport în regim taxi


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Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a inițiat un proiect de hotărâre prin care se modifică art. 47 din Regulamentul de organizare și desfășurare a transportului în regim de taxi, aprobat prin H.C.L. nr. 322/2025.

Conform propunerii, se instituie taxa de staționare pe domeniul public a autovehiculelor taxi în stațiile din municipiu, în cuantum de 300 lei/an/autovehicul, începând cu 1 ianuarie 2026. Scadența de plată este stabilită la data de 31 decembrie a fiecărui an, iar neachitarea la termen va atrage penalități de întârziere, conform Codului de procedură fiscală.

Restul prevederilor Hotărârii nr. 322/2025 rămân neschimbate. Proiectul urmează să fie supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Suceava.

Proiectul de hotărâre va fi dezbătut în proxima ședință a Consiliului Local.


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