CL Suceava urmează să interzică sălile de jocuri de noroc în municipiu

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Consiliul Local al Municipiului Suceava urmează să adopte o hotărâre prin care se interzice desfășurarea activităților de jocuri de noroc în locații fizice pe raza unității administrativ-teritoriale.

Conform documentului inițiat de primarul Vasile Rîmbu, pe teritoriul municipiului Suceava nu vor mai fi permise, în locații fizice, activități precum săli de slot-machine, agenții de pariuri, cazinouri, cluburi de poker sau săli de bingo. Măsura se bazează pe prevederile O.U.G. nr. 77/2009 și pe modificările recente aduse legislației privind jocurile de noroc.

Perioadă de tranziție pentru operatorii existenți

Pentru operatorii economici care dețin deja licențe și autorizații valabile emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, interdicția se aplică de la data expirării acestora. Pe durata valabilității actualelor autorizații, operatorii au obligația de a comunica autorității locale orice modificare privind licența (suspendare, retragere etc.) în termen de 24 de ore. După expirare, activitatea trebuie încetată imediat.

Prin excepție, rămân permise activitățile de tip loto organizate de Loteria Română, în condițiile legii.