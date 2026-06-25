Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate CL Suceava urmează să interzică sălile de jocuri de noroc în municipiu

CL Suceava urmează să interzică sălile de jocuri de noroc în municipiu


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Consiliul Local al Municipiului Suceava urmează să adopte o hotărâre prin care se interzice desfășurarea activităților de jocuri de noroc în locații fizice pe raza unității administrativ-teritoriale.

Conform documentului inițiat de primarul Vasile Rîmbu, pe teritoriul municipiului Suceava nu vor mai fi permise, în locații fizice, activități precum săli de slot-machine, agenții de pariuri, cazinouri, cluburi de poker sau săli de bingo. Măsura se bazează pe prevederile O.U.G. nr. 77/2009 și pe modificările recente aduse legislației privind jocurile de noroc.

Perioadă de tranziție pentru operatorii existenți

Pentru operatorii economici care dețin deja licențe și autorizații valabile emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, interdicția se aplică de la data expirării acestora. Pe durata valabilității actualelor autorizații, operatorii au obligația de a comunica autorității locale orice modificare privind licența (suspendare, retragere etc.) în termen de 24 de ore. După expirare, activitatea trebuie încetată imediat.

Prin excepție, rămân permise activitățile de tip loto organizate de Loteria Română, în condițiile legii.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Taxă de staționare pentru taxiuri în Suceava: Primarul Vasile Rîmbu propune...

Proiect major de reabilitare a Curții Domnești din Suceava cu finanțare...

Val de căldură și caniculă în toată țara. Cod Galben de...