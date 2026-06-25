Bărbat din Suceava, înșelat cu 40.000 de lei prin accesarea unui link fals pe Facebook

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Poliția Municipiului Suceava a deschis un dosar penal după ce un sucevean în vârstă de 72 de ani a fost victima unei înșelătorii online sofisticate, prin care a pierdut suma totală de 40.000 de lei.

Potrivit sesizării depuse pe 24 iunie 2026, la ora 09:55, Ungurean Viorel din municipiul Suceava a declarat că în luna mai 2026 a accesat un link suspect de pe pagina sa personală de Facebook, fiind redirecționat către o pagină falsă de tranzacționare bancară. Ulterior, în a doua jumătate a lunii mai și la începutul lunii iunie, a fost contactat de mai multe persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor platforme de investiții online. Aceștia l-au convins să contracteze un împrumut de 10.000 de lei și, prin inducere în eroare, au obținut acces de la distanță la telefonul său mobil.

Prin intermediul dispozitivului, infractorii au efectuat mai multe transferuri bancare fără acordul victimei, cauzându-i un prejudiciu total estimat la 40.000 de lei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune (art. 244 alin. 1 și 2 Cod penal), efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos (art. 250 alin. 1 Cod penal) și acces ilegal la un sistem informatic (art. 360 alin. 1 Cod penal). Cercetările sunt continuate de Biroul de Investigații Criminale Suceava pentru identificarea autorilor.