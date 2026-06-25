Cetatea 1932 Suceava și-a prezentat oficial obiectivele pentru sezonul 2026/2027. Marius Neagu: „Proiectul este despre Suceava și suceveni”

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Pe platoul Cetății de Scaun, clubul Cetatea 1932 Suceava a organizat o conferință de presă care a marcat începerea pregătirilor pentru noul sezon de Liga a II-a. Evenimentul a reunit finanțatorii, sponsorii, conducerea clubului și staff-ul tehnic, prilej cu care au fost anunțate obiectivele sportive, noua structură de conducere și noul autocar oficial al echipei.

Președintele Consiliului Director și acționarul principal, Marius Neagu, a subliniat că proiectul clubului este unul comunitar: „Fotbalul nu este despre mine, fotbalul nu este despre noi, proiectul Cetatea nu este un orgoliu personal, proiectul Cetatea nu este nici măcar ceva politic. Proiectul Cetatea este despre Suceava, despre suceveni. Promitem că ne vom implica să ducem proiectul acesta dincolo de așteptări.”

Marius Neagu a mulțumit partenerilor și autorităților locale pentru susținere: „Clubul Cetatea 1932 prinde contur, prinde rădăcini pentru că avem parteneri importanți, serioși, care sunt alături de noi. Mulțumim domnului președinte Gheorghe Șoldan, al Consiliului Județean, pentru suportul pe care ni l-a oferit și pe care ni l-a promis, precum și domnului primar Vasile Rîmbu.”

Antrenorul principal Petre Grigoraș a vorbit despre ambițiile sportive: „Ne obligă orașul ca, în cel mai scurt timp, să nu fim simpli trecători prin Liga a II-a, ci să formăm o echipă foarte puternică. Pot să promit că echipa asta va fi o echipă muncitoare, o echipă care își va dori 100% să câștigăm fiecare partidă.”

Președintele executiv Liviu Grigorean a evidențiat responsabilitatea colectivă: „Suceava merită să fie în fotbalul mare. Acesta este țelul comun al tuturor și o să dăm tot ce avem la dispoziție și toată energia noastră ca echipa să performeze și să ne caracterizeze performanța, seriozitatea și profesionalismul.”

Managerul sportiv Ciprian Anton a subliniat importanța dezvoltării pe termen lung și a academiei de fotbal: „Sunt sigur că împreună putem să ne îndeplinim obiectivele pe termen mediu și lung și, de ce nu, împreună să ne bucurăm, la un moment dat, de o încă promovare.”

Cu această ocazie a fost prezentată noua structură de conducere a clubului:

Consiliul Director:

Marius Neagu – președinte și acționar principal

Marius Dascălu, Andrei Palaghianu, Radu Palaghianu, Sergiu Neagu, Ionel Berariu, Mihai Diaconiță

Conducerea executivă:

Liviu Grigorean – președinte executiv

Ciprian Anton – manager sportiv

Răzvan Zetu – director sportiv

Staff tehnic:

Petre Grigoraș – antrenor principal

Florin Cristescu și Paul Bosancu – antrenori secunzi

Evenimentul s-a încheiat cu prezentarea noului autocar oficial al echipei, simbol al investițiilor continue în infrastructura clubului.