Conflict violent între vecini în Vatra Moldoviței: Un bărbat a încălcat ordinul de protecție și a încercat să taie un stâlp cu camere de supraveghere



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție Rurală Vama au intervenit marți seară, 24 iunie 2026, după ce un bărbat a pătruns pe un teren privat, înarmat cu un ferăstrău mecanic, încălcând un ordin de protecție emis anterior.

Potrivit primelor verificări, un localnic de 72 de ani a alertat autoritățile prin SNUAU 112, reclamând că un vecin intenționa să taie un stâlp de lemn de aproximativ 20 de metri, pe care erau montate camere de supraveghere. Bărbatul a pătruns pe terenul respectiv în jurul orei 20:27, în ciuda ordinului de protecție emis pe numele său la data de 18 mai 2026.

În momentul confruntării, agresorul a adresat amenințări cu acte de violență proprietarului și altor persoane prezente. Pentru a-l opri, una dintre persoanele implicate l-a împins și, ulterior, l-a lovit cu un obiect contondent (o șipcă de lemn).

Contextul conflictului Din cercetări a reieșit că între părți există un conflict mai vechi. La începutul lunii mai, polițiștii au intervenit după ce agresorul blocase accesul pe un teren și adresase amenințări. Ca urmare, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, confirmat ulterior prin hotărâre judecătorească, care obliga persoana să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de victime și să nu mai ia contact cu acestea.

Măsuri dispuse

În urma evenimentului de marți seară, polițiștii au întocmit dosar penal pentru încălcarea măsurilor prevăzute de ordinul de protecție și amenințare. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările continuă și în alt dosar penal, pentru lovire sau alte violențe, în care este vizată și una dintre persoanele implicate în altercație.

Polițiștii le-au adus la cunoștință victimelor posibilitatea obținerii unui nou ordin de protecție provizoriu, însă acestea au refuzat.

Evenimentul subliniază riscurile conflictelor de vecinătate și importanța respectării ordinelor de protecție emise de instanțe. Poliția recomandă cetățenilor să sesizeze imediat autoritățile în cazul unor astfel de incidente și să evite escaladarea situațiilor. Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea întregii succesiuni de fapte.