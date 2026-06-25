Președintele Gheorghe Șoldan a primit o delegație importantă din SUA la sediul Consiliului Județean Suceava

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Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a primit joi, 25 iunie 2026, vizita unei delegații oficiale din Statele Unite ale Americii, aflată în aceste zile în municipiul Suceava.

Din delegație au făcut parte Andy Schor, primarul orașului Lansing – capitala statului Michigan, însoțit de soția sa, Erin Schor, specialistă în politici publice, Nicolae Ianoș, consulul onorific al României în Michigan, alături de soția sa, Irene Ianoș, femeie de afaceri, precum și Marcel Șomfelean, antreprenor și președinte fondator al ROMOTANA – Asociația Transportatorilor Români și Moldoveni din America de Nord.

La întâlnire au participat și viceprimarul municipiului Suceava, Daniel Ungurian, arhitectul Beniamin Cristinel Atodiresei, președintele Comisiei de Urbanism din Consiliul Local, precum și mai mulți oameni de afaceri suceveni.

Discuțiile, care au durat aproximativ o oră și jumătate, au vizat prezentarea județului Suceava, a proiectelor majore de infrastructură și a direcțiilor de dezvoltare viitoare. Președintele Gheorghe Șoldan le-a vorbit oaspeților despre Autostrada A7 Pașcani – Suceava – Siret, varianta ocolitoare de la Gura Humorului, modernizarea Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava și alte investiții care vor face județul mai atractiv pentru investitori, turiști și parteneri externi.

„Am avut o discuție plăcută despre județul Suceava, despre proiectele mari aflate în derulare și despre direcția în care vrem să dezvoltăm această zonă”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Oaspetele american Andy Schor și soția sa au vizitat Cetatea de Scaun a Sucevei și au rămas impresionați de acest important obiectiv turistic, unde Consiliul Județean a demarat investiții semnificative în ultimii ani.

Președintele CJ Suceava a evidențiat și rolul important al consulului onorific Nicolae Ianoș, al soției sale Irene și al lui Marcel Șomfelean, fondatorul Romanian American Heritage Center din Chicago, un centru cultural esențial pentru diaspora românească.

„Le mulțumesc oaspeților noștri pentru vizită și pentru interesul arătat față de județul Suceava. A fost o primă întâlnire foarte bună, în care am pus bazele unor proiecte viitoare și ale unor legături mai strânse între antreprenorii, instituțiile și comunitățile noastre”, a concluzionat Gheorghe Șoldan.

Vizita delegației americane reprezintă un nou pas în consolidarea relațiilor internaționale ale județului Suceava și deschide perspective promițătoare pentru cooperarea economică, culturală și turistică cu Statele Unite.