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Accident rutier în localitatea Moara: Două persoane rănite după coliziunea dintre un autoturism și o motocicletă


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Un accident rutier s-a produs joi, pe raza localității Moara, soldându-se cu rănirea a două persoane.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, în eveniment au fost implicate un autoturism și o motocicletă.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.

Echipajele de intervenție au acționat cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

Cei doi ocupanți ai motocicletei, care au suferit leziuni în urma impactului, au fost preluați de către echipajele medicale și paramedicale.

Victimele erau conștiente și cooperante la sosirea salvatorilor și au fost transportate la o unitate spitalicească pentru investigații medicale suplimentare și tratament de specialitate.

Polițiștii au demarat o anchetă pentru stabilirea cauzelor exacte care au dus la producerea accidentului, urmând ca în funcție de rezultate să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Circulația rutieră a fost temporar afectată în zonă pentru intervenția echipajelor de salvare și pentru cercetarea la fața locului.


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