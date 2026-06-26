Tragedie rutieră la Șcheia: Un bărbat a murit după ce mașina sa a intrat în Zidul Morții



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un grav accident rutier s-a produs în cursul dimineții de astăzi pe raza localității Șcheia, la sensul giratoriu dinspre Stroiești. Din nefericire, un bărbat și-a pierdut viața.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenet colonel Alin Găleată, șoferul unui autoturism a pierdut controlul mașinii și a intrat violent în zidul construcției sensului giratoriu.

Conducătorul auto a rămas încarcerat în vehicul.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava au intervenit de urgență cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă. Cu ajutorul echipamentelor specifice, aceștia au reușit să extragă victima din caroserie și au predat-o echipajului medical.

Din păcate, medicul SMURD a constatat decesul bărbatului, leziunile fiind incompatibile cu viața.

Polițiștii au efectuat cercetări la fața locului pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului și împrejurările în care s-a produs.