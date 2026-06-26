Autoturism furat de la o firmă din Italia, recuperat de polițiștii suceveni la Ilișești. Suspect, un fost angajat al firmei

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Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Suceava au recuperat un autoturism de lux sustras recent din Italia, în urma unor investigații rapide.

La data de 23 iunie 2026, polițiștii s-au sesizat din oficiu după ce au primit informații despre furtul unui Mercedes Benz Citan 110 (an fabricație 2025, înmatriculat în Slovenia), comis pe 22 iunie în incinta unei societăți din Trieste, Italia. Din vehicul fuseseră furate și mai multe scule, prejudiciul total ridicându-se la aproximativ 55.000 de euro.

În doar câteva ore, autoturismul a fost localizat într-o curte din localitatea Ilișești. Investigațiile au dus rapid la identificarea suspectului – un bărbat de 42 de ani, domiciliat în localitate, fost angajat al firmei italiene de unde a fost sustras vehiculul.

Pe 24 iunie, Judecătoria Gura Humorului a emis mandat de percheziție domiciliară. În urma percheziției, autoturismul a fost identificat, ridicat și depozitat la o locație specială a IPJ Suceava din Stroiești.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, urmând a fi clarificată și situația juridică a vehiculului prin corespondență cu autoritățile italiene.