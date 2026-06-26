Divizia B – Seria Suceava 2026: Un nou capitol important în istoria șahului sucevean

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Șahul din județul Suceava continuă să crească și să își consolideze poziția pe harta sportului românesc. Pentru al doilea an consecutiv, Suceava va organiza o serie proprie în Campionatul Național de Șah Clasic pe Echipe – Divizia B, competiție desfășurată sub egida Federației Române de Șah.

Anunțul a fost făcut oficial, confirmând progresul constant al mișcării șahiste locale, susținut prin implicarea cluburilor, antrenorilor, părinților și a sportivilor. Nu este doar o competiție, ci o recunoaștere a muncii susținute din ultimii ani.

Cinci cluburi și opt echipe la start

Seria Suceava 2026 va reuni cinci cluburi din județ, reprezentate de opt echipe. Competiția se va desfășura în perioada iunie – octombrie 2026, pe parcursul a șapte runde, în sistem fiecare cu fiecare.

Cluburile participante sunt:

CS Șah Suceava – 2 echipe

CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc – 2 echipe

CS Hong HA Rădăuți – 2 echipe

ACS Șah Bucovina – 1 echipă

ACS Academica Marginea – 1 echipă

Prezența echipelor din Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți și Marginea arată că șahul s-a extins armonios în mai multe comunități ale județului.

Juniorii, protagoniști importanți Un aspect esențial al competiției este obligativitatea ca fiecare echipă să alinieze cel puțin un junior printre cei patru jucători. Această regulă oferă tinerilor șahiști experiență valoroasă în șahul clasic, cu timp de gândire generos: 90 de minute pentru primele 40 de mutări + 30 de minute până la final, cu increment de 30 de secunde pe mutare.

Pentru mulți copii și adolescenți, participarea în Divizia B reprezintă un pas important spre performanță, dezvoltând răbdarea, concentrarea și gândirea strategică.

Miza competiției Câștigătoarea Seriei Suceava va obține dreptul de a promova în Divizia A, al doilea eșalon valoric național. Pentru cluburi, acest obiectiv înseamnă validarea efortului colectiv și șansa de a evolua la un nivel superior.

„Seria Suceava din Divizia B este o dovadă clară că munca susținută poate transforma un vis într-o realitate”, se arată în comunicatul de prezentare a competiției.

Competiția unește nu doar echipe, ci întregi comunități – antrenori, părinți, sponsori și susținători ai șahului. Este o pagină nouă și promițătoare în istoria șahului sucevean, scrisă cu pasiune, ambiție și seriozitate, mai arată organizatorii.