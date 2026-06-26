Doi tineri reținuți pentru furt calificat în Câmpulung Moldovenesc. Ar fi furat 800 de euro de la un alt tânăr

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Polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au reținut doi tineri de 22 de ani, bănuiți de furt calificat după ce ar fi sustras bani și un telefon de la un alt tânăr, în noaptea de 24 spre 25 iunie 2026.

Potrivit primelor verificări, un tânăr de 22 de ani din comuna Breaza, aflat în vizită în municipiu, a reclamat poliției că i-au fost furați aproximativ 800 de euro. Ulterior, în urma investigațiilor, s-a stabilit că incidentul a avut loc pe strada Ion Hălăuceanu, iar autorii sunt doi localnici.

Cei trei tineri se aflau sub influența băuturilor alcoolice. În timpul altercației, unul dintre suspecți a reușit să îi sustragă portofelul și telefonul victimei, iar o parte din bani au fost recuperați ulterior (215 euro predați de unul dintre suspecți). Victima și-a recuperat portofelul cu 100 de euro și 40 de lei.

Polițiștii au vizionat imagini de pe camerele de supraveghere din zonă, care au confirmat faptele. Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și escortați la Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, fiind efectuate de către Serviciul de Investigații Criminale Câmpulung Moldovenesc. Prejudiciul exact urmează a fi stabilit cu certitudine.