Cod Roșu de caniculă în nordul Moldovei. Temperaturi extreme de până la 40 de grade în Suceava

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică de val de căldură și caniculă valabilă până pe 30 iunie, la care se adaugă un Cod Roșu de temperaturi extreme pentru zilele de duminică și luni.

Potrivit avertizărilor, valul de căldură se va intensifica treptat. Va fi caniculă vineri (26 iunie) îndeosebi în vest și nord-vest, sâmbătă (27 iunie) și în centru și local în sud, iar de duminică (28 iunie) în toată țara. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și deal.

Cod Roșu pentru nordul Moldovei

În intervalul 28 iunie, ora 10 – 29 iunie, ora 10, în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei (inclusiv județul Suceava) se vor înregistra temperaturi maxime extreme, cuprinse între 35 și 38 de grade, cu valori de până la 39-40 de grade în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.

Nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime ce se vor situa, în general, între 17 și 25 de grade.

Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare între orele 11:00 și 18:00, hidratarea corespunzătoare, purtarea de haine lejere și deschise la culoare, evitarea efortului fizic intens. Persoanele vulnerabile (vârstnici, copii, bolnavi cronici) trebuie să ia măsuri suplimentare de protecție.

Meteorologii avertizează că valul de căldură va persista și în primele zile ale lunii iulie. Șoferii sunt sfătuiți să fie prudenți, deoarece temperaturile ridicate pot afecta starea de sănătate și buna funcționare a vehiculelor.