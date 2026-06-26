Femeie din Mitocu Dragomirnei, înșelată online. A plătit un telefon și a primit o husă

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Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Adâncata au deschis un dosar penal după ce o femeie din localitate a fost victima unei înșelătorii online clasice.

La data de 25 iunie 2026, femeia a sesizat poliția că a fost păcălită cu suma de 249 de lei. La începutul lunii iunie, femeia a văzut pe o pagină de Facebook un anunț pentru un telefon mobil nou la un preț atractiv. A plasat comanda și a achitat contravaloarea la livrare, prin curier.

Când a deschis coletul primit, în loc de telefon a găsit doar o husă de telefon mobil de culoare negru cu albastru.

În urma verificărilor, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune (art. 244 alin. 1 Cod penal). Cercetările continuă pentru identificarea autorului/autorilor.

Polițiștii recomandă cetățenilor să fie extrem de prudenți atunci când fac achiziții online, mai ales de pe pagini de Facebook sau site-uri neverificate. Este important să verifice reputația vânzătorului, să evite plățile în avans sau la livrare pentru produse la prețuri mult sub valoarea de piață și să solicite cât mai multe detalii înainte de a finaliza o tranzacție.

Acest gen de înșelătorii prin metoda „comanda online – livrare colet” este din ce în ce mai frecvent întâlnit în județul Suceava.