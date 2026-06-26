„Întâlniri memorabile cu personalități stroieștene”: Un proiect educațional care unește generații la Școala Gimnazială Stroiești

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La Școala Gimnazială Stroiești se scrie o pagină frumoasă de educație prin exemplul viu. Proiectul „Întâlniri memorabile cu personalități stroieștene”, derulat în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a reușit să lege trecutul de prezent și să inspire elevii prin poveștile de succes ale oamenilor locului.

Inițiat de părintele profesor învățător Rusu Toader și coordonat de directoarea prof. Ciuc Maria, proiectul a pus în valoare patrimoniul uman al comunei Stroiești, cultivând respectul pentru valorile locale și motivând tinerii prin puterea exemplului.

Trei direcții esențiale

Proiectul a fost structurat pe trei axe principale:

Personalități din vremurile trecute (seria REMEMBER) – un omagiu adus dascălilor și figurilor care au construit școala, printre care prof. Aurel Coroamă, familia Mihai și Elvira Țurcă, prof. Mihai Artemizia, înv. Vasile Țurcă, directorul Eustafie Maximiuc și părintele Ionuț Silvestru Țurcă.

(seria REMEMBER) – un omagiu adus dascălilor și figurilor care au construit școala, printre care prof. Aurel Coroamă, familia Mihai și Elvira Țurcă, prof. Mihai Artemizia, înv. Vasile Țurcă, directorul Eustafie Maximiuc și părintele Ionuț Silvestru Țurcă. Personalități contemporane – întâlniri cu oameni de succes din diverse domenii.

– întâlniri cu oameni de succes din diverse domenii. Elevi și studenți de succes stroieșteni – modele pentru generațiile actuale.

Printre invitații care au împărtășit experiențele lor se numără: magistratul Florin Verciuc (Curtea de Apel Suceava), studentul Barbaroș Ioan Vasile (Academia Tehnică Militară), elevul Alexandru Grămadă (Colegiul Național Ștefan cel Mare), părintele Liviu Solovan, antreprenorul Ioana Mocriciuc, artistul Dorel Crainiciuc, managerul bancar Bogdan Constantin Năsăudean, antrenorul Mihai Mărginean, prof. Veronica Grămadă, primarul Mihai Senic, studenta la Medicină Oanea Elena, eleva Lucaciuc Ioana Denisa (Colegiul Național Militar), studentul la College of Europe Barbaroș Adrian și purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Suceava, Hatnean Magdalena Valentina.

Fiecare invitat a primit „Diploma Prieteniei”, simbol al recunoștinței pentru influența pozitivă asupra elevilor. Întâlnirile au fost adevărate lecții de viață, demonstrând că succesul vine din efort, perseverență și valori solide.

Impact și perspectivă

Chiar dacă activitățile finanțate prin PNRR se apropie de final, proiectul și-a dovedit valoarea inestimabilă. Entuziasmul elevilor și numărul mare de personalități care au răspuns invitației arată necesitatea continuității acestei inițiative.

„Acest proiect devine nu doar o activitate școlară, ci însăși coloana vertebrală a identității și ambiției stroieștene”, se arată în evaluarea inițiativei.

Prin „biblioteca vie” creată, Școala Gimnazială Stroiești consolidează rolul său de păstrătoare a patrimoniului uman local și oferă elevilor busole reale pentru viitor. Un model de educație care merită replicat și susținut pe termen lung.