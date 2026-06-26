Tragedie rutieră la „Zidul Morții” din Suceava: Un tânăr de 28 de ani și-a pierdut viața



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 26 iunie 2026, în jurul orei 05:30, pe DN 17, la intersecția cu VO2P, în zona cunoscută popular ca „Zidul Morții”.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiștii Biroului Rutier Suceava, un autoturism Volkswagen Golf, condus dinspre Stroiești spre Șcheia de un tânăr, Claudiu P., de 28 de ani, din comuna Dobârceni, județul Botoșani, în condiții necunoscute, a intrat în coliziune cu zidul de susținere al pasajului. Șoferul se afla singur în vehicul și obținuse permisul auto în 2017.

Din nefericire, tânărul a suferit leziuni incompatibile cu viața. Echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând ca ancheta să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului (viteza, starea drumului, eventualele cauze tehnice sau medicale).