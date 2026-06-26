Festivalul Internațional de Folclor „Arcanul” revine la Rădăuți: Ediția a XXXIII-a, între 3 și 5 iulie 2026

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Primăria Municipiului Rădăuți și Casa de Cultură a Municipiului Rădăuți organizează, în perioada 3-5 iulie 2026, cea de-a XXXIII-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Arcanul”, unul dintre cele mai longevive și apreciate evenimente de gen din nordul Moldovei.

Manifestarea, inițiată în 1992, și-a propus de la bun început să promoveze frumusețea cântecului, dansului și portului popular românesc, alături de tradițiile populare ale altor popoare. Anul acesta, pe scena amplasată în parcarea centrală a orașului vor urca peste 500 de artiști – instrumentiști, soliști vocali și dansatori – din țară și din străinătate.

Participanți din 8 țări

Din România vor fi prezente ansambluri din județele Alba, Mureș, Suceava, Teleorman și Vaslui. La nivel internațional, publicul va avea ocazia să admire tradiții folclorice din: Algeria, Grecia, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Serbia, Turcia și Ucraina.

Recitaluri de excepție

Pe lângă spectacolele de ansamblu, ediția din acest an va găzdui recitaluri susținute de artiști consacrați ai muzicii populare românești:

Călin Brăteanu și Taraful Obcina

Dana Dăncilă

Maria Iliuț

Ioana Luța

Ionela Popescu

Gabriela Teișanu

Toate cele trei seri de spectacol vor fi prezentate de cunoscuta interpretă populară Ionela Popescu, alături de actrița Clara Popadiuc.

Festivalul „Arcanul” rămâne un adevărat ambasador al culturii tradiționale, reunind anual mii de spectatori și artiști din țară și de peste hotare. Evenimentul contribuie semnificativ la promovarea turismului cultural în zona Rădăuți și la păstrarea vie a moștenirii folclorice românești.