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Atenție, conducători auto! Restricții de circulație pe DN 2, în zona Drăgușeni, în noaptea de sâmbătă spre duminică


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DRDP Iași informează că, în vederea lucrărilor de montare a porții de intrare în județul Suceava, circulația autovehiculelor pe DN 2, în zona localității Drăgușeni, va fi temporar restricționată în noaptea de 27/28 iunie 2026 (sâmbătă spre duminică).

Restricțiile vor fi aplicate în reprize de maximum o oră, alternând cu intervale de redeschidere a traficului, după următorul program:

  • 21:00 – 22:00
  • 23:00 – 00:00
  • 01:00 – 02:00
  • 03:00 – 04:00
  • 05:00 – 06:00

Lucrările sunt coordonate de Consiliul Județean Suceava, cu avizul CNAIR și al Inspectoratului General al Poliției Române.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile polițiștilor aflați la fața locului. Se recomandă utilizarea rutelor ocolitoare, acolo unde este posibil, pentru a evita zonele afectate.

Montarea porții de intrare în județ reprezintă un proiect simbolic de marcare a identității administrative și turistice a Sucevei, parte din eforturile de modernizare și amenajare a principalelor artere de acces în județ.


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