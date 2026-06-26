Victor Romașcan din Suceava, campion la Marșul Factorilor Poștali România–Republica Moldova 2026

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Victor Romașcan, factor poștal cu aproape 20 de ani de experiență în Suceava, a cucerit locul întâi la ediția 2026 a Marșului Factorilor Poștali România–Republica Moldova, competiție desfășurată la Chișinău.

La cea de-a 46-a ediție a evenimentului, care a reunit sute de poștași din cele două țări, Victor Romașcan a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, după ce în ultimele două ediții se clasase pe locul al doilea. Performanța sa confirmă perseverența, disciplina și condiția fizică remarcabilă necesare acestei profesii.

„Mi-am dorit foarte mult locul întâi. Nu mă simțeam pregătit, dar alergările constante și experiența acumulată și-au spus cuvântul”, a declarat cu emoție câștigătorul imediat după cursă.

Victoria lui Victor Romașcan reprezintă o recunoaștere a profesionalismului factorilor poștali români și demonstrează că dedicarea, disciplina și spiritul de competiție sunt valori care definesc această profesie esențială pentru comunitate.