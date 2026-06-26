Șcheia: Proiect european major pentru îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice

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Primăria Comunei Șcheia a depus un proiect ambițios prin care va oferi servicii de îngrijire la domiciliu pentru 106 persoane vârstnice vulnerabile din comună, dintre care 10 de etnie romă.

Proiectul „Șcheia – Comunitate pentru Seniori”, cod MySMIS 353056, a fost depus în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (PIDS), pe apelul dedicat serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice (Prioritatea P06).

Condiții de eligibilitate

Beneficiarii vor fi persoane cu vârsta peste 65 de ani, cu un venit lunar de maximum 2.500 lei pe membru de familie. Proiectul va dura 37 de luni și are o valoare totală de aproape 5 milioane de lei, din care peste 98% reprezintă finanțare nerambursabilă europeană, iar contribuția locală este de aproximativ 27.433 lei (2%).

Servicii personalizate

Prin intermediul proiectului vor fi furnizate servicii sociale de îngrijire la domiciliu, adaptate nevoilor fiecărui beneficiar, conform standardelor naționale de calitate. Acestea includ:

Activități de bază: igienă corporală, hrănire, mobilizare, comunicare.

Activități instrumentale: prepararea mesei, menaj, cumpărături, însoțire la deplasări.

Servicii complementare: consiliere socială și psihologică, sprijin în relația cu instituțiile, activități anti-izolare socială.

Frecvența vizitelor va fi stabilită în funcție de gradul de dependență: minimum 3 vizite/săptămână pentru cei cu dependență ridicată.

Activități de incluziune și socializare

Pe lângă îngrijirea propriu-zisă, proiectul include:

6 evenimente tematice anuale („Ziua Bunicilor” și „Ziua Persoanelor Vârstnice”).

3 excursii tematice pentru minimum 25 de seniori.

Marcarea lunară a zilelor de naștere.

2 campanii de recrutare a voluntarilor.

3 campanii online de informare și sensibilizare.

„Acest proiect reprezintă o investiție reală în demnitatea și calitatea vieții vârstnicilor noștri. Ne propunem nu doar să oferim îngrijire medicală și socială, ci să combatem singurătatea și să reintegrăm seniorii în viața comunității”, a declarat primarul Cristian Burac.

Proiectul va fi implementat în parteneriat cu un furnizor autorizat de servicii sociale de îngrijire la domiciliu. Implementarea urmează să înceapă în perioada imediat următoare, după finalizarea procedurilor de contractare.