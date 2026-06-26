Urs semnalat în localitatea Volovăț: ISU Suceava a emis alertă RO-ALERT

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Un urs a fost semnalat în această dimineață în localitatea Volovăț ceea ce a determinat autoritățile să emită o alertă RO-ALERT.

La ora 10:36, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a transmis un mesaj RO-ALERT prin care informează populația despre prezența unui urs în zonă.

„A fost semnalată prezența unui urs în localitatea Volovăț! Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți. Fără să vă expuneți pericolului, protejați animalele din gospodărie”, se arată în alertă.

Până în acest moment nu au fost raportate atacuri asupra persoanelor sau animalelor domestice, dar autoritățile recomandă prudență maximă. Locuitorii sunt sfătuiți să nu iasă din case și să evite deplasările neesențiale în zonele împădurite sau periferice ale localității.

Echipaje ale ISU Suceava și ale jandarmilor monitorizează situația. Oamenii sunt rugați să anunțe imediat autoritățile dacă observă ursul sau urme ale prezenței sale.

Prezența urșilor în zonele locuite din județul Suceava a devenit din ce în ce mai frecventă în ultimii ani, ca urmare a creșterii populației de urși și a apropierii habitatelor lor de localități. Autoritățile reamintesc importanța nehranirii animalelor sălbatice și a protejării pubelelor.