Un tânăr a fost reținut după ce și-a agresat bunicii din Bunești pentru că nu-i dădeau bani

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Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni au reținut un tânăr de 22 de ani, bănuit de tentativă la tâlhărie calificată și distrugere, după ce ar fi agresat violent membri ai familiei sale.

Incidentul a avut loc pe 18 iunie 2026, în jurul orei 21:00, în satul Podeni, comuna Bunești. Potrivit cercetărilor, suspectul s-ar fi prezentat la locuința bunicilor săi și le-ar fi solicitat sume de bani. Refuzat, acesta ar fi pulverizat spray paralizant în direcția persoanelor vătămate, le-ar fi adresat amenințări cu moartea folosind un cuțit și ar fi spart geamul ușii de la intrare cu bucăți de gresie.

Ulterior, tânărul ar fi percheziționat locuința în căutarea banilor, după care a părăsit imobilul.

Sesizarea inițială a fost făcută pe 19 iunie de unul dintre bunicii agresați. În urma audierilor și a probatoriului administrat, polițiștii au extins cercetările de la infracțiunea de distrugere la tentativă la tâlhărie calificată.

Pe 25 iunie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni a confirmat ordonanța de efectuare în continuare a urmăririi penale față de suspect pentru cele două infracțiuni. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și escortat la Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava. Dosarul urmează a fi prezentat cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt.