Conducea cu 96 km/h pe DN2E cu permisul suspendat: Cetățean moldovean, cercetat penal la Gura Humorului

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Gura Humorului – Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 31 de ani, a fost prins de polițiștii rutieri din Gura Humorului în timp ce circula cu viteză excesivă pe DN2E, deși avea permisul de conducere suspendat.

Incidentul a avut loc joi, 25 iunie 2026, în jurul orei 17:44. Echipajul de poliție rutieră acționa pe DN2E pentru prevenirea excesului de viteză, când a înregistrat cu aparatul radar un autoturism Mercedes-Benz cu număr de înmatriculare din Republica Moldova, deplasându-se cu 96 km/h.

Șoferul a oprit la semnalul regulamentar al polițiștilor. La volan a fost identificat un bărbat din Chișinău. Verificările în bazele de date au relevat că acesta avea permisul de conducere (categoriile B, BE, C, CE) suspendat ca urmare a unor dosare penale anterioare.

Testul cu etilometrul a indicat o concentrație de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 335 alin. 2 din Codul Penal. Cercetările continuă.