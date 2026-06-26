Contrabandă la PTF Vicovu de Sus: Ucrainean prins cu țigări ascunse într-un loc special amenajat în plafonul unui microbuz

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Polițiștii de frontieră și inspectorii vamali din Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus au descoperit o cantitate importantă de țigarete de contrabandă ascunse într-un locaș special amenajat în plafonul unui microbuz.

Potrivit STPF Suceava, evenimentul a avut loc joi, 25 iunie 2026, în jurul orei 04:00.

Un cetățean ucrainean de 39 de ani s-a prezentat la frontieră pentru intrarea în țară, conducând un microbuz înmatriculat în Ucraina.

Datorită suspiciunilor, echipa comună formată din polițiști de frontieră și lucrători vamali a efectuat un control amănunțit. În plafonul autovehiculului a fost descoperit un compartiment special amenajat, acționat prin telecomandă, în care erau ascunse 30.600 de țigarete fără timbru fiscal, în valoare de peste 32.000 de lei.

Întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată în vederea confiscării, iar microbuzul, evaluat la 36.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției.

Șoferul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și depus în arestul IPJ Suceava, urmând ca la finalul cercetărilor să fie dispuse măsurile legale ce se impun.