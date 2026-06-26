Cod Roșu de caniculă în Suceava: Pompierii recomandă măsuri de protecție a persoanelor și animalelor, dar și de prevenire a incendiilor

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În contextul avertizărilor meteorologice severe emise de Administrația Națională de Meteorologie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava atrage atenția asupra riscurilor generate de valul de căldură extremă și recomandă cetățenilor să adopte măsuri preventive.

Potrivit ANM, județul Suceava se află sub incidența unui Cod Galben de temperaturi ridicate (30-34°C) până duminică, urmând ca de duminică, ora 10:00, până luni, ora 10:00, să intre sub incidența unui Cod Roșu de temperaturi extreme (35-38°C, local chiar 39-40°C) și disconfort termic deosebit de accentuat.

Măsuri esențiale de protecție

ISU Suceava recomandă:

Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singuri în autoturisme.

Evitați expunerea prelungită la soare și efortul fizic intens între orele 11:00 – 18:00.

Hidratați-vă corespunzător și purtați îmbrăcăminte lejeră, deschisă la culoare.

Limitați consumul de alcool, băuturi cu cofeină și produse bogate în zahăr.

Duminică, 28 iunie, pe esplanada Casei de Cultură din municipiul Suceava va fi operaționalizat un punct temporar pentru acordarea asistenței medicale de urgență și distribuirea apei potabile, dotat cu aer condiționat și personalizat SMURD.

Atenție sporită la scăldat

Pompierii atrag atenția asupra riscurilor de înec în perioadele caniculare și recomandă scăldatul doar în locuri special amenajate, evitarea consumului de alcool, supravegherea permanentă a copiilor și respectarea interdicțiilor.

Prevenirea incendiilor

Temperaturile ridicate și seceta cresc riscul de incendii de vegetație și gospodării. ISU Suceava recomandă:

Nu folosiți focul deschis în zone uscate.

Nu aruncați resturi de țigări aprinse.

Protejați recipientele cu substanțe inflamabile de acțiunea directă a soarelui.

„Respectarea unor măsuri simple poate salva vieți și bunuri. Urmăriți avertizările meteorologice și adoptați un comportament preventiv”, transmit pompierii suceveni.