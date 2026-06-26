Zidul Morții” de la ieșirea din Suceava: Un inginer sucevean propune soluții concrete pentru salvarea de vieți

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Un sucevean, inginer cu specializare în căi ferate, drumuri și poduri, a trimis un mesaj redacției NewsBucovina.ro și către CJ Suceava, atrăgând atenția asupra riscurilor majore de la intersecția DN17 cu VO2P, zonă cunoscută tragic sub denumirea „Zidul Morții”.



În mesajul său, Cristian Sarban subliniază că, deși multe accidente sunt cauzate de nerespectarea vitezei, configurația actuală a intersecției –cu un zid masiv de susținere – reprezintă după opinia sa o greșeală de proiectare ce amplifică consecințele.



„Pe un drum național, în afara localității, nu este înțelept un asemenea zid”, afirmă inginerul, care amintește că un pod cu mai multe deschideri ar fi putut preveni numeroasele victime înregistrate aici.



Cititorul propune o soluție tehnică simplă și relativ ieftină: modificarea insulei cu parapet metalic, crearea unei noi căi de acces și îmbunătățirea vizibilității.

El a atașat și o schiță detaliată a propunerii, care evidențiază zonele critice și soluțiile sugerate.

„Nu cunosc detalii despre proiectul acestei centuri, dar consider că încă nu este prea târziu să salvăm vieți”, scrie Cristian, adresându-se autorităților și opiniei publice.



Zona „Zidul Morții” a fost scena mai multor accidente grave în ultimii ani, inclusiv unul mortal petrecut în dimineața zilei de 26 iunie 2026, când un tânăr de 28 de ani și-a pierdut viața după ce autoturismul său a intrat în zidul de susținere.



Mesajul inginerului sucevean vine ca un semnal de alarmă și o invitație la acțiune.



Redacția NewsBucovina.ro va transmite propunerea autorităților competente (Consiliul Județean Suceava, CNAIR, Primăria Suceava) și va urmări răspunsul acestora.

Cetățenii care au observații sau propuneri similare sunt invitați să le trimită pe adresa redacției.

Siguranța pe șoselele județului trebuie să devină o prioritate reală.